"قائد النصر يبهر العالم" .. نجم تشيلسي: كريستيانو رونالدو كان مصدر إلهام لي!

كنت صغيرًا في السن..!

أكد النيجيري نوني مادويكي، نجم تشيلسي الصاعد، أنه يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، مصدر إلهام بالنسبة له، كما يحاول تقليد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وانتقل مادويكي (22 عامًا) إلى صفوف تشيلسي في يناير 2023، قادمًا من آيندهوفن الهولندي، مقابل 30 مليون جنيه استرليني، بعقد حتى يونيو 2030، وشارك الجناح الأيمن في 33 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وقال مادويكي، في تصريحات لشبكة ESPN، "الإلهام الرئيس بالطبع كان كريستيانو رونالدو، ربما كان ذلك عندما كنت أصغر سنًا، ولكن مبابي وفينيسيوس جونيور، أشاهد هذا النوع من اللاعبين وأحاول أن أستفيد من إسلوب لعبهم، وأيضًا آريين روبن، إنهم حاسمون ويفوزون بالمباريات بمفردهم ويمتعون الجماهير، وهذا ما أحب أن أفعله أيضًا".

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وتحدث مادويكي عن تشيلسي، قائلًا إن النادي بدأ في التبلور تحت قيادة المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو، ودعم زميله روميو لافيا، للارتقاء بمستوى الفريق، مضيفًا أن الفريق حقق بعض النتائج الرائعة، وقدم أيضًا بعد العروض الرائعة، وقد بدأوا اللعب حقًا من أجل بعضهم البعض والاستمتاع بالمباريات.

وأشاد نجم تشيلسي الصاعد، بالمدرب بوتشيتينو، قائلًا "إنه يريد مساعدتك بصدق، ولديه طريقة واضحة لكيفية القيام بذلك، لقد ساعدني هذا الموسم منذ البداية، إذا نظرت إلى ما كنتُ عليه في البداية، إلى ما أنا عليه الآن فيما يتعلق بإسلوب لعبي، لقد ساعدني كثيرًا في تطوير عقلية بداخلي".

ويحتل تشيلسي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنام الخامس، فيما يستعد البلوز لمواجهة بورنموث، غدًا (الأحد)، في الجولة 34 والأخيرة من المسابقة.