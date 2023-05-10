أخبار النصر اليوم | مؤامرة لخطف بوسكيتس .. وهل يتم حل إدارة العالمي؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق العاشر من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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سيرجيو بوسكيتس والهلال؟ وكيله يثير الجدل حول مؤامرة نصراوية

أكثر من أي وقت مضى، أصبح الحديث عن اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس هو حديث الساعة في دوري روشن السعودي، خلال اليوم تحديدًا بعد رحيله الرسمي عن نادي برشلونة الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

صفقة محلية .. أولى تدعيمات النصر في الموسم الثوري الجديد

يترقب عشاق نادي النصر، ثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ لتعويض "خيبات" الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

بعد إعلان رحيله رسميًا .. صراع سعودي ثلاثي على ضم سيرجيو بوسكيتس!

أعلن لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس رحيله بشكل نهائي عن نادي برشلونة، ليكتب نهاية لمسيرة طويلة وحافلة قضاها في كامب نو. "اقرأ التفاصيل"

الأمر وصل للسخرية من هيئته! .. هجوم لاذع من نجم النصر السابق على عبد الرحمن غريب

الغضب من المستوى الفني لعبد الرحمن غريب؛ لاعب النصر السعودي، دفع البعض للخروج عن حدود المألوف وانتقاد هيئته وشكله، ليس من قبل جماهير، إنما من قبل لاعب سابق كان في موقفه في يوم ما! "اقرأ التفاصيل"

مؤامرة من أندرسون تاليسكا؟ .. "ألبومه الغنائي" ليس وحده سبب تراجع مستواه!

حيرة كبيرة يعيشها جمهور النصر السعودي فيما يتعلق بلاعب الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي تراجع مستواه بشكل كبير خلال الشهر الأخير. "اقرأ التفاصيل"

تجهيز ألفارو جونزاليس لمواجهة الشباب

قرر الجهاز الفني لفريق نادي النصر بقيادة الكرواتي دينكو إيليتشيتش، تجهيز مدافع الفريق الإسباني ألفارو جونزاليس، لمواجهة الشباب في الجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

واشتكى جونزاليس من آلام عضلية بعد مباراة الخليج الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

هل يتم حل مجلس إدارة النصر؟

كشف المستشار القانوني أيمن الرفاعي، عن موقف إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من الحل، بعد استقالة تركي المشيقح ومحمد الشتوي من إدارة النادي.

وأشار الرفاعي خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" إلى أن الاستقالة لا تعتبر رسمية إلا في حالة تقديمها بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الإدارة، والذي يملك الحق في قبولها أو رفضها، وإذا تم تقديم الاستقالة من جانب عضوين آخرين وتمت الموافقة عليها، تستطيع الإدارة الحالية إضافة أعضاء جدد إلى المجلس.

Shahid