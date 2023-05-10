صفقة محلية .. أولى تدعيمات النصر في الموسم الثوري الجديد

سيدعم صفوف نادي النصر في الموسم الثوري الجديد 2023-2024

shahid

يترقب عشاق نادي النصر، ثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ لتعويض "خيبات" الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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النصر ودع المنافسة على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الحالي، مع تلقيه ضربة كبرى في سباق التتويج بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بالتعادل مع نادي الخليج (1-1) في الجولة 26، والابتعاد عن الاتحاد "المتصدر" بـ5 نقاط كاملة.

وفي أول قرار ضمن خطة النصر الثورية؛ سيعود الجناح الشاب خالد الغنام، إلى صفوف قلعة العالمي، خلال الموسم الرياضي القادم.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عن أن الإدارة النصراوية، برئاسة مسلي آل معمر، قررت رفض أي عرض لـ"شراء أو استعارة" الغنام، في الفترة القادمة.

وكتب العصيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سيعود خالد إلى ناديه، مع بدايات الموسم القادم.. بالتوفيق".

جدير بالذكر أن الغنام، البالغ من العمر 22 سنة، انتقل من النصر إلى الفتح، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مسجلًا هدفًا وصانعًا آخر، خلال 12 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.

Shahid