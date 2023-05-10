الأمر وصل للسخرية من هيئته! .. هجوم لاذع من نجم النصر السابق على عبد الرحمن غريب

الغضب دفعه للتنمر على هيئة عبد الرحمن غريب وليس على مستواه الفني فقط!

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الغضب من المستوى الفني لعبد الرحمن غريب؛ لاعب النصر السعودي، دفع البعض للخروج عن حدود المألوف وانتقاد هيئته وشكله، ليس من قبل جماهير، إنما من قبل لاعب سابق كان في موقفه في يوم ما!

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غريب شارك في تعادل صادم للعالمي أمام الخليج أول أمس الإثنين، بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ليبتعد خطوة جديدة عن اللقب.

وتسببت هذه المباراة في انفجار حسن الراهب؛ لاعب النصر السابق، إذ قال خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "غريب وهو أساسًا وجهه غريب ولعبه غريب، مرة تراه فوق ومرة تحت، ولا يعرف أحد ما هي مشكلته!".

جدير بالذكر أن غريب شارك في 23 مباراة مع العالمي في الموسم الجاري من دوري روشن، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع مثلهم.

ويحتل العالمي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، مبتعدًا عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، بخمس نقاط، مع بقاء أربع جولات فقط على نهاية الموسم.

Shahid