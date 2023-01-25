أخبار النصر اليوم | مواجهة رونالدو بالحماس .. وقناة بولندية تنقل السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ25 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

بسبب صورة .. انتقادات ضد رونالدو بعد مباراته الأولى مع النصر!

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بظهوره الأول مع نادي النصر في دوري روشن للمحترفين، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الاتفاق. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | صديق رونالدو: أنا هلالي لكن سأمثل النصر لمزاملته!

رغم أن الكثيرين يتمسكون بانتماءاتهم الكروية مهما مر من أحداث على فريقهم المفضل إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في ضرب انتماءات البعض ممن كانوا منافسين للنصر. "اقرأ التفاصيل"

نصراوي يُسيطر عليه؟ حساب السوبر السعودي يُثير الجدل!

أثار الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودي الجدل، قبل انطلاق البطولة بين 4 فرق، وذلك بسبب صورة دعائية للبطولة التي ستشهد مشاركة الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء. "اقرأ التفاصيل"

جارسيا: الجميع يلعب أمام رونالدو بحماس

يرى الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، أن جميع اللاعبين دائمًا ما يلعبون بحماس أمام كريستيانو رونالدو.

وقال جارسيا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الاتحاد: "لعبنا منذ يومين ونستعد لمواجهة الاتحاد بتدريبات خفيفة، وأتوقع تقديم مستوى طيب في المباراة".

قناة بولندية تحصل على حقوق بث مباريات النصر

أعلنت قنوات TVP البولندية، عن حصولها على حقوق بث مباريات الدوري السعودي والسوبر وكأس الملك في موسم 2022-2023.

وتوجهت القناة البولندية لهذا الأمر، بعد إعلان النصر عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Shahid