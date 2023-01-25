بسبب صورة .. انتقادات ضد رونالدو بعد مباراته الأولى مع النصر!

كريستيانو رونالدو يتعرض لانتقاد لاذع من الجماهير

Shahid

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بظهوره الأول مع نادي النصر في دوري روشن للمحترفين، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الاتفاق.

ولم ينجح رونالدو في تسجيل أهدافًا خلال أولى مبارياته مع نادي النصر، والتي فاز فيها العالمي بهدف دون رد على الاتفاق، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مجموعة صور له في مباراة النصر أمام الاتفاق، وعلق عليها قائلًا: "المباراة الأولى، أول فوز، أحسنتم يا شباب، شكرًا لجميع المشجعين على الدعم المذهل".

ولكن هناك صورة ضمن الصور التي نشرها رونالدو، كان يحاول فيها لعب الكرة بركلة خلفية مزدوجة، ولكنه أخطأ ليركل مدافع الاتفاق سعيد المولد.

احد المتابعين رد على الصورة قائلًا: "رونالدو قام بأذية المدافع بركلة فوق مستوى الرأس فاشلة، ورغم ذلك ينشرها؟ هذا الأمر غير معقول".

ورد آخر: "هذه الركلة الفاشلة كانت فوق مستوى الرأس، أصابت رأس المدافع، ولكن رونالدو قرر نشرها كواحدة من أبرز ما لديه في تلك الليلة، بعد أن كان أسوأ اللاعبين على أرضية الملعب".

Shahid