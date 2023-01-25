نصراوي يُسيطر عليه؟ حساب السوبر السعودي يُثير الجدل!

هل يسيطر النصر على حساب السوبر السعودي؟

Shahid

أثار الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودي الجدل، قبل انطلاق البطولة بين 4 فرق، وذلك بسبب صورة دعائية للبطولة التي ستشهد مشاركة الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء.

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وتنطلق البطولة السوبر السعودي غدًا الخميس، بمواجهتي نصف النهائي، الفيحاء ضد الهلال والاتحاد ضد النصر، حيث ستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة بها 4 لاعبين يمثلون الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء.

ويظهر في الصورة شاشة عرض بها فريق نادي النصر وهو يحتفل بالتتويج ببطولة كأس السوبر السعودي، وسط متابعة باقي اللاعبين المتواجدين مع لاعب النصر.

وقامت الجماهير بمهاجمة حساب كأس السوبر، واتهمته بأنه تحت سيطرة نصراوية، بسبب الصورة الدعائية التي ظهر فيها أن البطل هو النصر وليس فريق آخر.

Shahid