أخبار النصر اليوم | مفاوضات جوزيه مورينيو .. واستغلال الوحدة لتخبط العالمي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 إبريل 2023.

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أجويرو: أهداف رونالدو أغلبها بالحظ، ميسي وبنزيما أفضل منه!

يؤمن المهاجم الأرجنتيني السابق سيرخيو أجويرو بأن أهداف كريستيانو رونالدو أغلبها جاءت عن طريق الحظ عكس مواطنه وصديقه ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

شرط واحد أفسد كل شيء .. فشل مفاوضات النصر مع خليفة رودي جارسيا

بدأت إدارة النصر في التحرك بجدية خلال الساعات الحالية، من أجل حسم ملف المدرب الجديد، الذي سيتوى المسؤولية خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، الذي تم الاستقرار على رحيله. "اقرأ التفاصيل"

النصر يستقر على خليفة رودي جارسيا .. ما دور كريستيانو رونالدو في إقالته؟

تبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب نادي النصر، عن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد استقرار الإدارة على رحيله خلال الوقت الحالي، بعد تراجع مستوى ونتائج العالمي خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

النصر يقدم "عرض الأحلام" .. لكن جوزيه مورينيو ينتظر إشارة هذا الثنائي

لم يعد هناك مجال للتهاون في النصر السعودي، ولا يمكن الرجوع للخلف من ناحية مستوى التعاقدات في الفترة المقبلة سواء كلاعبين أو مدربين في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الوحدة يستهدف استغلال تخبط النصر

أكد ماجد الهزاني مدير الكرة بنادي الوحدة، على أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز على النصر، والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الهزاني خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "خسارتنا أمام الاتحاد ستكون حافزًا للفوز على النصر، وأمامنا مهمة صعبة وعلينا الوصول إلى النهائي والعودة إلى الرياض ببطاقة التأهل".

ويسعى الوحدة لاستغلال التخبط الإداري في نادي النصر حاليًا، بعد قرار إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، والبحث عن مدرب آخر.

Shahid