أجويرو: أهداف رونالدو أغلبها بالحظ، ميسي وبنزيما أفضل منه!

النجم الأرجنتيني ليس مُعجبًا برونالدو

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يؤمن المهاجم الأرجنتيني السابق سيرخيو أجويرو بأن أهداف كريستيانو رونالدو أغلبها جاءت عن طريق الحظ عكس مواطنه وصديقه ليونيل ميسي.

ميسي نجح مؤخرًا في التسجيل بفوز باريس سان جيرمان على نيس بثنائية نظيفة في الدوري الفرنسي، ليتخطى رصيد رونالدو التهديفي في أوروبا والذي وصل إلى 701 هدف.

وقال أجويرو خلال بث مباشر له على موقع "تويتش":"انظر كيف يسجل رونالدو أهدافه، عن طريق الحظ والركلات الحرة، بينما يسجل ميسي أهدافه بطريقة رائعة وفي زوايا صعبة على الحراس".

وأضاف:"ماذا يفعل رونالدو؟ يسجل من أخطاء الحراس فقط، أعتقد أن راؤول جونزاليس أهدافه أفضل منه وكذلك كريم بنزيما".

يذكر أن أجويرو تربطه علاقة صداقة قوية بميسي عن طريق لعبهما مع المنتخب الأرجنتيني لسنوات، حيث اختار النجم المعتزل الانضمام لبرشلونة في 2021 من أجل اللعب مع ميسي الذي انتقل إلى باريس بنفس العام.

Shahid