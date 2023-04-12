النصر يستقر على خليفة رودي جارسيا .. ما دور كريستيانو رونالدو في إقالته؟

أزمة جارسيا مع لاعبي النصر لم تكن وليدة التعادل أمام الفيحاء، بل لها سوابق منذ بداية العام الجاري!

shahid

تبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب نادي النصر، عن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد استقرار الإدارة على رحيله خلال الوقت الحالي، بعد تراجع مستوى ونتائج العالمي خلال الفترة الماضية.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن اتخاذ إدارة النصر لقرار إقالة جارسيا، وتعيين الكرواتي دينكو مدرب فريق الشباب بالنادي، كمدرب بدلًا منه.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن إقالة جارسيا جاءت بسبب وقوع خلافًا بينه وبين اللاعبين داخل غرفة الملابس، عقب مباراة الفريق أمام الفيحاء الأخيرة، هذا بجانب عدم رضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أسلوبه وتكتيكاته وخططه.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا أيضًا غير راضٍ عن أداء لاعبيه، حيث انتقدهم بشدة داخل غرفة ملابس الفريق، ورونالدو كان غاضبًا جدًا بعد التعادل أمام الفيحاء، وعبر عن غضبه الشديد.

رونالدو شعر بأنه غير سعيد بالتكتيكات التي يستخدمها جارسيا، لأنها لا تجعله يستفيد أكثر من زملائه بالفريق، والخلاف بين اللاعبين وجارسيا بدأ منذ بداية العام الجاري، وليس من بعد مباراة الفيحاء الأخيرة فقط.

Shahid