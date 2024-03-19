أخبار النصر اليوم | مفاجأة مجلس "آل معمر" وذهبي ينقذ مهاجم العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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انتهت الحكاية في النصر .. مسلي آل معمر يحسم موقفه من الرحيل والجمهور يقول كلمته بعد قرار الرمز الصعب

يبدو أن نادي النصر، مُقبِل على مرحلة ثورية كبيرة، خلال الفترة القادمة؛ بعد النتائج المخيبة للأمال، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، رغم الصفقات العالمية الضخمة. (طالع التفاصيل)

من أجل إنجاز فريد ومال وبطولتين .. الأهلي يحارب النصر والاتحاد "على جبهتين"

بعيدًا عن صراع اللقب الذي يبدو قريبًا للغاية من نادي الهلال؛ اشتعلت منافسة كبرى على المركزين "الثاني والثالث"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

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فهد الهريفي يكشف .. حقيقة "رئاسة" محمد الخريجي للنصر وخطته للعمل في النادي

في اليومين الماضيين، كثر الحديث في الوسط الرياضي السعودي، عن رحيل مسلي آل معمر، من رئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، مع إجراء تغييرات عديدة في المنظومة. (طالع التفاصيل)

"إنه حيوان" .. لويس فيجو يتحدث عن كريستيانو رونالدو "خليفته"!

كشف الأسطورة البرتغالية لويس فيجو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، عن "رأيه" في مواطنه كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الذي يواصل تحطيم الأرقام، رغم وصوله إلى عمر الـ39 سنة. (طالع التفاصيل)

حل "ذهبي" .. انفراجة في مفاوضات النصر لتجديد عقد مهاجمه الشاب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن انفراجة في مفاوضات النصر لتجديد عقد مهاجمه الشاب، محمد مران، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

المصائب تتوالى .. ضربة مؤلمة لدفاع النصر أمام الهلال في السوبر

أصبح من المؤكد أن النصر لا يعيش أفضل أيامه في الموسم الجاري حاليًا، إذ تتوالى المصائب عليه خاصة فيما يتعلق بتعرض نجومه للإصابات وغيابهم الطويل عن الملاعب. (طالع التفاصيل)

فيديو | "الله يبعد عن النصر ولاد الحرام" .. سعيد العويران يثير الجدل داخل الحرم!

يبدو أن حال نادي النصر السعودي يشغل كثيرًا بال سعيد العويران؛ نجم الشباب السعودي الأسبق، ليتذكره بدعوة من داخل الحرم المكي أثناء تأديته مناسك العمرة. (طالع التفاصيل)

النصر يتحرك لضم لاعب الاتحاد .. لكن العميد "عمل حساب هذا اليوم"!

بدأت إدارة نادي النصر السعودي التحرك في السوق الداخلي، للتجهيز للميركاتو الصيفي المقبل، كي يؤمن أكثر من لاعب محلي بهدف تقوية صفوف الفريق، خاصةً وأن العنصر المحلي في العالمي إحدى نقاط الضعف. (طالع التفاصيل)

"حاربني الهلال ولم أستفد من النصر" .. لأن هناك أسوأ من سعود عبدالحميد "عندما يزول الاحترام بزوال المصلحة"!

رغم مرور أكثر من أسبوعين على مواجهات الهلال والاتحاد التي أقيمت ثلاث مرات على مدار أول 12 يومًا من مارس الجاري إلا أن ظهير الزعيم سعود عبدالحميد لا يزال يتعرض للهجوم من قبل إعلام العميد وجماهيره. (طالع التفاصيل)

رغم الاستهجان والاستياء منه .. نجم تشيلسي "يعادي" العرض السعودي!

نجم جديد انضم لفئة الرافضين للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، رغم مروره بحالة سيئة في ناديه الإنجليزي تشيلسي! (طالع التفاصيل)

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