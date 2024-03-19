حل "ذهبي" .. انفراجة في مفاوضات النصر لتجديد عقد مهاجمه الشاب

النصر يقترب من الخروج من مأزق "القرار الجديد" لاتحاد كرة القدم السعودي

SHAHID

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن انفراجة في مفاوضات النصر لتجديد عقد مهاجمه الشاب، محمد مران، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر كان قد بدأ مفاوضات تجديد عقد مهاجمه الشاب بطلب من المدرب لويس كاسترو، لكن الإدارة جمدت تلك المفاوضات بعد القرار الجديد لاتحاد كرة القدم السعودي الخاص بتقليص قائمة اللاعبين في البطولات المحلية من 30 إلى 25 لاعبًا بينهم 15 سعوديًا.

الرياضية أوضحت أن أحد الأعضاء الذهبيين للنصر قدم الحل للخروج من ذلك المأزق، حيث تعهد بدفع 1.5 مليون ريال سعودي من راتب اللاعب السنوي المقدر إجماليًا بـ4 ملايين ريال، وبذلك ستسهل إعارة اللاعب إلى أحد أندية دوري روشن ولن يُسجل ضمن قائمة الفريق لموسم 2024-2025.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة أشارت إلى أن هذا العضو الذهبي تواصل مع مع الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي وأقنعه بالحل، وهو ما يجعل تجديد عقد مران حتى عام 2029 قريبًا جدًا.

يُشار إلى أن دافيد أوسبينا ومحمد قاسم يرتبطان مع الأصفر بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وفيما لم يُحسم مصير الأول فقد رفض كاسترو تجديد عقد الثاني.

SHAHID