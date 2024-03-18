النصر يتحرك لضم لاعب الاتحاد .. لكن العميد "عمل حساب هذا اليوم"!

الاتحاد أمامه مهلة حتى نهاية مايو المقبل، فهل ينجز مهمته أم يخطف النصر لاعبه؟

SHAHID

بدأت إدارة نادي النصر السعودي التحرك في السوق الداخلي، للتجهيز للميركاتو الصيفي المقبل، لتأمين أكثر من لاعب محلي لتقوية صفوف الفريق، خاصةً وأن العنصر المحلي في العالمي إحدى نقاط ضعفه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي ودع مؤخرًا دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، كذلك تضاءلت فرص منافسته على لقب دوري روشن السعودي مع ابتعاد عن الصدارة بفارق 12 نقطة بينما تبقت عشر جولات فقط على النهاية.

هذا التراجع، دفع إدارة النادي العاصمي للتحرك، إذ وضعت عينها على أحد لاعبي الاتحاد..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بحسب صحيفة "الميدان الرياضي" فإن إدارة النصر استفسرت عن إمكانية التعاقد مع حامد الغامدي؛ لاعب وسط الاتحاد المعار من الاتفاق.

لكن أوضحت الصحيفة أن النادي الجداوي وضع في عقد استعارته لصاحب الـ24 بندًا يمنحه أفضلية شراء عقده نهائيًا من الواخذة، تنتهي صلاحيته بنهاية شهر مايو المقبل.

جدير بالذكر أن الغامدي ظهر الموسم الجاري في 15 مباراة، أحرز خلالها هدفًا وصنع اثنين آخرين، لكن جميعها مع الاتفاق قبل الانتقال للاتحاد، الذي لم يستعن بخدماته بعد.

SHAHID