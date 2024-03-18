أخبار النصر اليوم | مفاجأة قوية من فهد الهريفي وكواليس غضب كريستيانو رونالدو ضد نجم الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ18 من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ18 من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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النصر يجدد عقد مهاجمه الشاب

في وقت زعمت به بعض التقارير تجميد النصر لمفاوضات تجديد عقد المهاجم الشاب محمد مران، تمهيدًا للاستغناء عنه في الصيف "اضطراريًا" في ظل قرار تقليص قوائم الفرق لـ25 لاعبًا بدلًا من 30، نفى الصحفي النصراوي علي العنزي ذلك.

العنزي أوضح أن النصر بالفعل قام بتجديد عقد مران لخمس سنوات مقبلة.

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