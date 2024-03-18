رد فعل غريب من محمد الشعيبي .. وزارة الداخلية تحسم الجدل بشأن تسمية الأبناء بـ "الهلال والنصر"

جدل كبير في الساعات الأخيرة حول الأسماء

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أثار الممثل والمخرج السعودي محمد الشعيبي جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة بعدما أعلن تسمية نجله الجديد بـ "الهلال".

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الشعيبي نشر صورة لطفله الجديد عبر حسابه على إنستجرام وكتب "الحمد لله رب العالمين، رزقت بالهلال بن الشعيبي"، وقد اختلف المتابعون حول إن كان حديثه جدي أم مجرد رد فعل ساخر على تسمية الناشط والشاعر غازي الذيابي نجله بالنصر.

الذيابي معروف كأحد أكبر عشاق النصر في السعودية وقد أكد عبر منصة إكس تسمية نجله باسم النادي يوم أمس الأحد، وهو ما أنتج ردود فعل كبيرة ما بين المؤيد والمعارض.

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أحد المغردين توجه إلى حساب وزارة الداخلية السعودية المخصص للرد على الاستفسارات الخاصة بالأحوال المدنية، وسألهم حول مدى قانونية تسمية الأبناء بالهلال والنصر، وقد جاءت الإجابة حاسمة برفض ذلك وعدم جوازه.

الشعيبي، وفي رد فعل غريب، علق على رد وزارة الداخلية بالقول "القرار قبل ساعه طلع …خلاص قررت ارجعه بطن أمه"، ولم يتضح حتى الآن إن كان الرجل يتحدث بجدية أم مجرد يسخر من الذيابي.

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