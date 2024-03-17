ساديو ماني: أتمنى أن يدرب هذا المدرب فريقي الموسم القادم!

تصريحات مثيرة لنجم النصر

أشاد ساديو ماني كثيرًا بمدربه السابق في ليفربول، يورجن كلوب، مؤكدًا على أنه ساهم كثيرًا في تقدمه على المستوى الشخصي.

ماني الذي تواجد في فرنسا لعدة أيام حيث أجرى عدة اجتماعات في نادي بورج الفرنسي، الذي يمتلك الحصة الأكبر من أسهمه، سيتوجه إلى السنغال، حيث سيخوض مع منتخب بلاده مباراتين وديتين أمام الجابون وبنين يومي 22 و26 مارس الجاري.

وقد نقلت صحيفة الرياضية السعودية تصريحاته بشأن مدربه السابق والتي تمنى خلالها أن يُدرب فريقه، لكنه لم يكن يقصد النصر بل بورج، حيث قال "لقد وضع بصمته في رياضة كرة القدم قاطبةً، ولقد ساهم بالكثير من تقدمي شخصيًا. هو شخصٌ عظيم وأسطورة حية.. وأتمنى له الحظ السعيد. إذا كان سيغادر فآمل أن يأتي إلى بورج".

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وأضاف حول قصة استثماره في نادي بورج "عرض عليَّ صديقي السنغالي رئيس بورج فكرة شراء النادي قبل أربعة أعوام، وفكَّرنا في هذا النادي كونه ناديًا مثاليًا في مدينة مثالية. لدينا العديد من الأهداف، لكن هناك عمل كبير يجب أن يتم قبل تحقيقها.. ليس المهم أن تنجز الأمور بسرعة، بل أن تقدمها بالطريقة الصحيحة".

وأتم حول أهمية التخطيط لحياته بعد اعتزال كرة القدم "لا أحد يستطيع التنبؤ بما يحدث في كرة القدم، لذا علينا أن نضع الأساسات للأمور المستقبلية، سنضع كل ما يلزم في هذا النادي لنجعله أفضل".