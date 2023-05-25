أخبار النصر اليوم | مفاجأة غير سارة من خالد البلطان وضربة قانونية قاسية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ25 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ25 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

"خصم نقاط من الاتحاد والنصر" .. اقتراح غريب لاختيار "بطل الدوري الشرعي"

"من أجل لقب دوري نقي"، ظهر اقتراح جديد أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي، قبل حسم بطل الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. (طالع التفاصيل)

"لا يفرق من يتوج بالدوري" .. حقيقة مشاركة النصر والاتحاد معًا في كأس العالم للأندية 2023

كشف الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، حقيقة مشاركة النصر والاتحاد "معًا"، في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

سعادة داخل الاتحاد .. خطاب عاجل من مركز التحكيم في قضية النصر ومحمد كنو

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، في استئناف نادي النصر، ضد مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. (طالع التفاصيل)

"خيانة النصر ولا يهمني تيسير الجاسم" .. حسين عبدالغني يفاجئ الأهلي بتصريحات غريبة

خرج حسين عبد الغني نجم الأهلي والنصر السابق، بتصريحات قوية وغريبة، يرد فيها على الاتهامات التي توجه له بشكل دائم، سواء كان لاعبًا أو بعد اعتزاله. (طالع التفاصيل)

رونالدو في WWE؟ سبب وحيد يكذب الشائعة المثيرة!

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تؤكد على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى دعوة من أجل المشاركة في عرض WWEللمصارعة الحرة، في العاصمة السعودية الرياض، فما هي الحقيقة. (طالع التفاصيل)

من يجب أن يغادر، رونالدو أم تاليسكا؟ جمهور النصر يجيب!

بعد أن انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، الجميع توقع أنه سيشكل ثنائية مميزة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، ولكن حتى الآن لم يقدم الثنائي التعاون المنتظر بينهما، مما جعلنا نسأل، إذا تم الاختيار بين رحيل واحد منهم، من سيكون الأجدر بالبقاء؟ (طالع التفاصيل)

فيديو | "من الواضح أن كريستيانو رونالدو يرغب في ترك النصر!"

سخر الإعلامي الرياضي عادل الملحم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، من الأخبار المتداولة عن رغبة رونالدو في ترك النصر. (طالع التفاصيل)

اقترب كثيرًا .. تسريب قرار مركز التحكيم في قضية محمد كنو!

يُمني نادي النصر النفس للحصول على نقطتين في مباراته أمام الهلال، والتي جمعت بينهما بالدور الأول، من أجل الاقتراب أكثر من صدارة دوري روشن للمحترفين، التي يسيطر عليها نادي الاتحاد حاليًا. (طالع التفاصيل)

حقيقة "المؤامرة القانونية" لخدمة النصر على حساب الهلال والاتحاد

كشف القانوني أحمد الشيخي، حقيقة "مجاملة" مركز التحكيم الرياضي السعودي، لنادي النصر في قضية النجم الدولي محمد كنو. (طالع التفاصيل)

العودة لتدريب النصر؟ .. فابيو كانافارو يرد بمفاجأة كبرى

أجاب المدير الفني الإيطالي فابيو كانافارو، على سؤال بشأن العودة إلى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

على طريقة نجم الهلال .. اقتراح سعودي بتعاقد النصر مع فينيسيوس جونيور لإنقاذه من العنصرية

"تعاقد السعودية مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور"، اقتراح قد يتحوّل إلى واقع في المستقبل، فلا أحد يعلم ماذا يخبئ عالم الساحرة المستديرة من مفاجآت. (طالع التفاصيل)

بعد احتفالهم الوهمي .. خالد البلطان يفاجئ جماهير النصر بقرار صادم

"خالد البلطان مستمر أم قدّم استقالته"، سؤال طرحه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية؛ بعد ديربي الرياض الكبير بين النصر ونادي الشباب. (طالع التفاصيل)

فيديو| عدم توفيق أم تلميحات بالتلاعب؟ .. "تصرفات غريبة من نجوم الشباب أمام النصر"

على غرار ما يحدث طوال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، من تلميحات بـ"التلاعب" و"التفويت"، أثير جدل كبير بعد ديربي النصر والشباب. (طالع التفاصيل)

ضربة قانونية قاسية ضد النصر في معركة كنو الحاسمة

"فرصتك 0%"، هكذا وجّه القانوني عبدالله الشايع، ضربة كبرى إلى نادي النصر، في قضية مشاركة النجم الدولي محمد كنو، مع الهلال. (طالع التفاصيل)

مُذنب الهلال وعدو رونالدو .. حجج وأعذار لجماهير الاتحاد والنصر حال خسارة الدوري

من سيخسر لقب دوري روشن هذا الموسم؟ وكيف ستتعامل الجماهير مع تلك الخسارة؟ (طالع التفاصيل)

فضيحة التسجيلات وأموال الأهلي وقنبلة الهلال .. عندما تقتحم "الرشوة" نزاهة الدوري السعودي

تلاعب، تفويت، تقاضي رشوة، سحر ودنبوشي وغيرها من المصطلحات التي ظهرت على السطح من جديد في دوري روشن، فما هو وقائع الاتهامات بالرشوة في تاريخ الدوري السعودي؟ (طالع التفاصيل)