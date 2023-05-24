فيديو | "من الواضح أن كريستيانو رونالدو يرغب في ترك النصر!"

أحمد رفعت
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23 - khaleejAl Nassr Twitter
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

حقيقة رغبة رونالدو في الرحيل عن النصر

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية، بشأن عدم راحة كريستيانو في نادي النصر، ورغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقاد رونالدو النصر لتحقيق الانتصار في ديربي الرياض أمام الشباب، بعدما سجل هدف الانتصار، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وسخر الإعلامي الرياضي عادل الملحم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، من الأخبار المتداولة عن رغبة رونالدو في ترك النصر.

ونشر الملحم فيديو عبر حسابه، لمصافحة رونالدو لزملائه في نادي النصر بحرارة، بعد انتصار العالمي على الليوث في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وعلق الملحم على الفيديو الذي نشره ساخرًا: "بصراحة واضح أن كريستيانو رونالدو متضايق ويُريد ترك نادي النصر".

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