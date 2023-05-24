العودة لتدريب النصر؟ .. فابيو كانافارو يرد بمفاجأة كبرى

فابيو كانافارو يرد على العودة إلى تدريب نادي النصر

أجاب المدير الفني الإيطالي فابيو كانافارو، على سؤال بشأن العودة إلى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

كانافارو البالغ من العمر 49 سنة، تولى تدريب نادي النصر، في الفترة من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2016؛ محققًا 6 فوز مقابل 5 تعادلات و3 هزائم في 14 مباراة رسمية.

وأعرب كانافارو في تصريحات مع الإعلامي الرياضي خالد العليان، عن رغبته في العودة لتدريب قلعة العالمي؛ خاصة بوجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وقال المدير الفني الإيطالي: "بالتأكيد أرغب في العودة إلى النصر.. وسنرى ذلك إن شاء الله".

وأشاد فابيو كانافارو، بالتطور الكبير في كرة القدم السعودية، معتبرًا أن هناك فارق كبير عما كان عليه الأمر، عندما تولى تدريب الفريق النصراوي، منذ أكثر من 7 سنوات.

جدير بالذكر أن فابيو كانافارو، لا يرتبط بعقد مع أي فريقٍ حاليًا، كما أنه يملك في رصيده التدريبي بطولتي الدوري وكأس السوبر الصينيين، مع نادي جوانجزو إيفرجراند.