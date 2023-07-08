أخبار النصر اليوم | مدرب لانس يكشف عن موقف فوفانا .. ورونالدو يرفض ضم زميله!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 8 يوليو 2023.

قدم عرضًا رسميًا .. النصر يجد بديل ألفارو جونزاليس في ألمانيا

تنتظر جماهير النصر على أحر من الجمر الصفقات الجديدة للنادي وخاصة معوض ألفارو جونزاليس الذي لم يُفعل بند التمديد في عقده وأصبح لاعبًا حرًا الآن. "اقرأ التفاصيل"

بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد هل يقصد دي خيا النصر؟! .. "حان وقت خوض تحديات جديدة"

أعلن نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي عن رحيل حارسه الكبير دافيد دي خيا بعد سنوات طويلة بين جدران الشياطين الحمر كالحارس الأساسي للفريق. "اقرأ التفاصيل"

زميل كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة بشأن البرتغالي: لا يحب ألعاب الفيديو خوفًا من الخسارة!

تفاخر ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بخبرته في لعبة الفيديو الخاصة بكرة القدم "فيفا" وكشف سر مثير عن كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

التكرار لا يُعلم الشطار! .. أول خطأ للنصر في موسم 2023-2024

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لا تتعلم من الأخطاء التي تقع فيها، حيث قامت بتكرار خطأ وقع فيه الموسم الماضي، الذي شهد خروج الفريق دون تحقيق أي بطولة. "اقرأ التفاصيل"

نجم يوفنتوس عن انتقاله للدوري السعودي: كريستيانو رونالدو لا يريدني!

تحدث خوان كوادرادو، نجم فريق يوفنتوس السابق عن مستقبله بالفترة القادمة وحقيقة اقترابه من الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

مدرب لانس يكشف عن موقف فوفانا من النصر

قال فرانك هايس المدير الفني لفريق لانس الفرنسي، أن لاعبه العاجي سيكو فوفانا لم يوقع على عقود انضمامه لنادي النصر حتى الآن.

وأضاف هايس خلال تصريحات نقلها موقع "le 11 lensois": "ليس لدي معلومات أكثر منكم، وسأنتظر ونرى إذا لم تحدث الصفقة سيعود فوفانا إلى تدريبات الفريق مرة أخرى".