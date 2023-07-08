بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد هل يقصد دي خيا النصر؟! .. "حان وقت خوض تحديات جديدة"

النجم الإسباني أغلق صفحة كبيرة في تاريخه!

أعلن نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي عن رحيل حارسه الكبير دافيد دي خيا بعد سنوات طويلة بين جدران الشياطين الحمر كالحارس الأساسي للفريق.

جاء هذا في أعقاب اتفاق النادي مع إنتر على ضم أندريه أونانا لصفوفه بداية من الموسم الجديد، ووجود أنباء عن ارتباط دي خيا بالنصر السعودي.

ونشر النادي مقطع فيديو للحارس العملاق قام من خلاله بتوجيه الشكر له على سنواته بقميص مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من العطاء.

وكتب دي خيا رسالة طويلة على حسابه في "إنستجرام" أعرب فيها عن امتنانه للجماهير وللنادي وكتب: "الآن هو الوقت الصحيح من أجل تحديات جديدة في بيئة مختلفة".

جدير بالذكر أن دي خيا انضم لصفوف مانشستر يونايتد في 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد وخاض 545 مباراة بقميص الشياطين الحمر.