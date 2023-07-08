التكرار لا يُعلم الشطار! .. أول خطأ للنصر في موسم 2023-2024

تعرف على الخطأ الذي وقع فيه نادي النصر

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لا تتعلم من الأخطاء التي تقع فيها، حيث قامت بتكرار خطأ وقع فيه الموسم الماضي، الذي شهد خروج الفريق دون تحقيق أي بطولة.

النصر يحاول تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بلاعبين جدد، وذلك من أجل تعويض الجماهير عن الموسم الصفري الذي تسبب في غضب جماهير العالمي.

ونشر الصحفي الرياضي سلطان الزايدي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يتحدث فيها عن تجديد عقد الحارس وليد عبد الله، ويعبر فيها عن عدم رضاه عن هذا القرار.

وجاء نص ما كتبه الزايدي كالآتي: "إذا فعلًا تم التجديد مع الحارس المُهرج فنحن بدورنا نسجل أول أخطاء الموسم".

وأضاف الزايدي: "الأندية المتنافسة في دوري روشن تبحث عن الأفضل، ولكن في النادي العالمي والأكثر شهرة حاليًا الأخطاء تتكرر".