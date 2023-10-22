أخبار النصر اليوم | مجلس مسلي يهدد بعد محاولات تكرار واقعة عبدالرزاق حمدالله وكاسترو يصدم نجم العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ22 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ22 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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إلى عبد الإله العمري .. "سر على خطى ماجد عبد الله ونجم الهلال وإلا هلكت"

وجه الإعلامي الرياضي عادل الملحم نصيحته لعبد الإله العمري؛ مدافع النصر السعودي، جراء مروره بفترة تخبط حاليًا، في محاولة لانتشال مسيرته قبل الهلاك. (طالع التفاصيل)

ليست مجرد لقطة .. "اعتداء راغد النجار على عبد الإله العمري يستلزم احتساب ضربة جزاء ضد النصر!"

بينما انشغل جمهور النصر السعودي بتوضيح حقيقة لقطة اعتداء حارس فريقه راغد النجار على زميله عبد الإله العمري في مواجهة ضمك بالأمس، هناك من أثار الجدل تحكيميًا حول اللقطة نفسها! (طالع التفاصيل)

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على غرار انتقال عبدالرزاق حمدالله إلى الاتحاد .. إغراءات وتهديدات في محاولة خطف نجم جديد من النصر!

مفاجأة من العيار الثقيل ضربت استقرار نادي النصر السعودي حول محاولة جديد لإعادة قصة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد الحالي، كشف عنها الإعلامي الرياضي تركي السهلي. (طالع التفاصيل)

مفاجأة غير متوقعة في الأجانب .. لويس كاسترو يستبعد نجمي النصر من مواجهة الدحيل!

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، قرر المغامرة قليلًا خلال مواجهة الدحيل القطري الآسيوية المنتظرة، حيث قرر استبعاد اثنين من نجوم الفريق. (طالع التفاصيل)

ليس "اعتداء" راغد النجار .. كشف سر غضب عبد الإله العمري في نهاية لقاء النصر وضمك

ترك الجميع أمس السبت، تحقيق النصر الفوز أمام ضمك، وتوجهت الأنظار لمدافع العالمي عبد الإله العمري، الذي رفض تحية الجماهير عقب نهاية المباراة وخرج غاضبًا. (طالع التفاصيل)

فيديو | حقيقة تعدي حارس النصر بالضرب على عبد الإله العمري

تداولت بعض جماهير النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر راغد النجار حارس مرمى العالمي، وهو يقوم بالتعدي بالضرب على عبد الإله العمري، خلال مباراة ضمك. (طالع التفاصيل)

فيديو | رونالدو يُفجر مفاجأة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم!

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن موعد اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد قيادة فريقه للفوز على ضمك في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | "تجاهل الجميع غاضبًا" .. نجم النصر يُثير الجدل بعد الفوز على ضمك!

حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، لتشهد نهاية المباراة موقفًا مثيرًا للجدل من أحد لاعبي العالمي. (طالع التفاصيل)

لا آسيوية قبل "كمال" النصر .. أخطاء كاسترو البدائية أمام ضمك يُنقذها القدر!

نعم حقق النصر الفوز على ضمك، ولكن ترك وراء هذا الفوز الكثير من علامات الاستفهام، تؤكد على أن العالمي لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الكمال، وأمام مدربه لويس كاسترو الكثير من العمل الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

متى يتوقف الجميع عن اعتباره منتهي .. كريستيانو رونالدو يخرس المنتقدين ضد ضمك!

رونالدو يرد تحية جمهور النصر ولكن على طريقته الخاصة. (طالع التفاصيل)

كشف الفارق بين السعودية وقطر .. مدرب النصر: هذا سر تألق رونالدو

قال لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي إن الشغف الكبير بكرة القدم هو الفارق الواضح والأهم بين قطر والسعودية، مشيرًا إلى أن وصول كريستيانو رونالدو ومن ثم بقية اللاعبين الكبار زاد من هذا الشغف والمتابعة الحثيثة للبطولة. (طالع التفاصيل)

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