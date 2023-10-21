فيديو | رونالدو يُفجر مفاجأة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم!

رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله كرة القدم

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تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن موعد اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد قيادة فريقه للفوز على ضمك في دوري روشن السعودي.

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وسجل رونالدو هدف الفوز للنصر أمام ضمك، في المباراة التي انتهت لصالح العالمي 2-1 في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال رونالدو خلال تصريحات للناقل الرسمي "SSC" عقب انتهاء المباراة: "كنا نعلم أن المباراة صعبة جدًا، خاصة أنها جاءت بعد عودتنا من المشاركة مع المنتخبات، كنا نُريد أن نستعيد لياقتنا من جديد".

وأضاف: "الآن أنا عمري 38 سنة، وبالتأكيد سأتواجد في الملاعب الموسم الحالي والقادم، ولكن سأستجيب إلى جسدي حينما أشعر أنني لن أستطيع الاستمرار".

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واختتم كريستيانو تصريحاته قائلًا: "أنا سعيد جدًا لتواجدي في السعودية، والجماهير تجعلني دائمًا سعيد، وأنا أيضًا أحاول إسعادهم".

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