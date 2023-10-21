متى يتوقف الجميع عن اعتباره منتهي .. كريستيانو رونالدو يخرس المنتقدين ضد ضمك!

رونالدو يرد تحية جمهور النصر ولكن على طريقته الخاصة....

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نجح النصر، في تحقيق فوز ثمين على حساب ضمك، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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النصر، عاد إلى طريق الانتصارات من جديد واقترب مرة أخرى من قمة الترتيب، بعد تعادله في الجولة الماضية، ويبتعد عن الهلال المتصدر بأربع نقاط فقط.

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وشارك رونالدو، في حصول فريقه على نقاط المباراة كاملة، ليواصل رونالدو انفراده بصدارة ترتيب هدافي دوري روشن، بعد مشاركته في المباراة منذ نهايتها وحتى الدقيقة الأخيرة.

ماذا قدم رونالدو أمام ضمك؟

رونالدو يخرس المنتقدين على طريقته

يومًا بعد يوم يرد كريستيانو رونالدو، على منتقديه ومن وصفوه بأنه منتهي وأن مسيرته ستنتهي بانضمامه إلى النصر، ولكن صاروخ ماديرا كان له رأي آخر ورد عليهم بطريقته.

رونالدو هذا الموسم، يقدم مستويات مميزة ونجح في إنقاذ فريقه في الكثير من الأوقات وانفرد بصدارة الهدافين، ويتربع عليها وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

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ولم يكتف رونالدو، بتسجيل الأهداف فقط بل ظهرت روحه القتالية حتى النفس الأخير، على زملائه في الفريق، فقد رأينا لاعبي النصر في مباراة اليوم، وأولهم رونالدو يدافعون جمعيًا عن الفوز في الثانية الأخيرة، وكذلك يهاجمون كوحدة واحدة.

رونالدو في مباراة الليلة أمام ضمك، نجح في تسجيل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة، بذكريات الماضي مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لتستمر سلسلة النجاحات وتسجيل الأهداف التي يعيشها صاروخ ماديرا في الآونة الأخيرة.

رونالدو يرد التحية على جماهير النصر في الوقت المناسب

بمرور الوقت تقوى العلاقة بين رونالدو، وجمهور النصر وظهر هذا في مباراة اليوم، إذ قررت جماهير النصر تقديم هدية لرونالدو، برفع "إنترو" يظهر فيه رونالدو وهو يرتدي زي شخصية "كابتن أمريكا" عليه شعار نادي النصر، وبجواره 200 إشارة إلى خوضه أكثر من 200 مباراة مع منتخب بلاده.

وفي الوقت الذي كان النصر متأخرًا فيه، ظهر رونالدو وسجل هدف الفوز ليرد التحية على جمهور العالمي، ويلبي النداء وينقذ الفريق في الوقت المناسب، ويستمر العالمي في حصد النقاط والتقدم إلى الأمام مع صاروخ ماديرا.

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