أخبار النصر اليوم | صفقة رسمية جديدة مع رحيل 3 نجوم .. ورونالدو يثير الجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق السابع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق السابع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"لن تستطيع تغيير ثقافتنا" .. هجوم قاس على كريستيانو رونالدو بعد حديثه عن قيادة الثورة السعودية

يبدو أن سحر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، انقلب عليه شخصيًا؛ بعد تصريحاته التي أشاد فيها بالمملكة العربية السعودية، ومسابقة دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

النصر يعلن صفقة جديدة رسميًا .. ويودع هذا الثنائي!

أعلن النصر رسميًا، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع الحارس الدولي راغد النجار؛ لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

وعلى جانب آخر.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن انتقال الحارس أمين بخاري والمهاجم عبد الفتاح آدم، من النصر إلى الاتفاق والتعاون على التوالي؛ حيث ذهب الأول "إعارة"، بينما وقع الثاني لمدة 3 مواسم.

أيضًا.. أكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، على موافقة العالمي، على انتقال مختار علي، متوسط ميدان الفريق الأول، إلى نادي الفتح؛ لمدة موسم على سبيل الإعارة.

السعودية تدخل التاريخ .. بنزيما يدافع عن "الكرة الذهبية"، استبعاد رونالدو ونجم الهلال مرشح لـ"جائزتين"

في حدث تاريخي غير مسبوق.. شهدت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023، تواجد ثنائي من دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

مقابل عبد الإله العمري .. النصر يطلب 40 مليونًا وهذا اللاعب من الاتحاد!

في مفاجأة كبرى.. حدد نادي النصر، شروطه لـ"بيع" النجم الدولي عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى فريق الاتحاد، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

"منحه الأمل ثم سحبه منه" .. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع لاعب النصر ويطلب ضم زميله!

يسابق الأهلي السعودي الزمن خلال الساعات القليلة المقبلة لتدعيم خط وسطه بصفقة محلية، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي اليوم الخميس، لكن النصر يعطل له خططه (طالع التفاصيل).

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ياسر القحطاني يكشف سر رفضه العمل في الهلال .. ويؤكد: "اللعب مع النصر شرف"

كشف النجم الدولي السابق ياسر القحطاني، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن سر "رفضه" العمل في قلعة الزعيم (طالع التفاصيل).

صدمة للنصر .. إيمريك لابورت يتحدث عن اعتزال كرة القدم

على الرغم من أنه انضم حديثًا إلى صفوف نادي النصر، إلا أن النجم الإسباني إيمريك لابورت تحدث عن اعتزاله كرة القدم، والفريق الذي يرغب في إنهاء مسيرته الكروية بين صفوفه (طالع التفاصيل).

فيديو | كريستيانو رونالدو يعتدي على أحد المحبين!

لا يفوت الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعية مناقشة كل ما يتعلق بحياة النجم كريستيانو رونالدو، وآخرها تصرف غريب من نجم النصر مع أحد محبيه (طالع التفاصيل).

"أنا أعرفك" .. لاعب الزمالك يكشف عن كواليس حوار رونالدو مع شيكابالا

كشف النجم التونسي سيف الدين الجزيري، كواليس الحديث الذي دار بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، خلال منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال (طالع التفاصيل).

خلع رداء العمر واكتسى بلباس التحدي .. ترقبوا موسمًا تاريخيًا "لم تشاهدوه من قبل" لرونالدو مع النصر

انطلاقة رائعة قدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة فريقه النصر، في الموسم الثاني له، مما يجعلنا نتساءل هل هذا الأمر طبيعي، أم أن الدون تفوق على نفسه هذه المرة وسيقدم ثاني موسم له مع العالمي بشكل استثنائي؟ (طالع التفاصيل).

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