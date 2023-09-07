ياسر القحطاني يكشف سر رفضه العمل في الهلال .. ويؤكد: "اللعب مع النصر شرف"

ياسر القحطاني يفح قلبه بتصريحات جريئة

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كشف النجم الدولي السابق ياسر القحطاني، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن سر "رفضه" العمل في قلعة الزعيم.

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القحطاني لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفترة من 2005 إلى 2018، محققًا 16 لقبًا؛ ولكنه فشل في التتويج بدوري أبطال آسيا؛ حيث حل وصيفًا "مرتين".

وقال القحطاني في تصريحات مع "بودكاست بي إن سبورت": "فخر أن يتم طرح اسمي من المسؤولين وأعضاء الشرف؛ للعمل في نادي الهلال".

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وأوضح المهاجم الكبير، أنه خاف أن يضر الهلال، إذا وافق على العمل في النادي؛ حيث من الممكن أن تتأثر قراراته، بالصداقة القوية التي تربطه بالعديد من نجوم الفريق.

وأضاف: "لكني.. قلبًا وقالبًا مع هذا الكيان؛ سواء كنت أعمل في الداخل، أو مجرد مشجع يساند الفريق من الخارج".

وعن الطفرة الهائلة في دوري روشن السعودي للمحترفين.. أكد ياسر القحطاني، على أن هذا الأمر، فخر لكل الخليج والعرب، مثلما حدث مع قطر، عندما استضافت بطولة كأس العالم 2022.

وأرجع القحطاني، الفضل في هذه الطفرة الهائلة، إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ قائلًا: "أنه شخص رياضي عاشق لكرة القدم.. منذ طفولته وهو يقوم بتكوين فرق من الحواري، ويتفق مع المدربين".

اختيارات القحطاني.. وشرف اللعب مع نادي النصر

وبخصوص المرشحين للتتويج بلقب الدوري في 2023-2024.. اختار الهلال أولًا، ثم النصر والاتحاد، مستبعدًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حساباته.

وأشاد القحطاني كثيرًا، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، مفضلًا إياه على الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والفرنسي كريم بنزيما، ثنائي الهلال والاتحاد على التوالي.

وردًا على إمكانية غضب جماهير الهلال منه، لتفضيله رونالدو على نيمار؛ قال: "أنا أقول الحق في أي وقت؛ حتى لو غضب الناس مني".

وفي النهاية.. أكد ياسر القحطاني، على أنه لو لعب لنادي النصر، كان سيكون ذلك شرفًا بالنسبة له، لما يملكه هذا الكيان من تاريخ وبطولات وجماهيرية كبيرة.

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