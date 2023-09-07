"أنا أعرفك" .. لاعب الزمالك يكشف عن كواليس حوار رونالدو مع شيكابالا

تعرف على ما دار بين رونالدو وشيكابالا

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كشف النجم التونسي سيف الدين الجزيري، كواليس الحديث الذي دار بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، خلال منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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وواجه النصر نظيره الزمالك في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال الجزيري خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع على "إم بي سي مصر": "رونالدو في البطولة العربية ذهب لمصافحة شيكابالا وقال له أنا أعرفك لأنك كنت تلعب في سبورتينج لشبونة البرتغالي".

وأضاف: "الحديث دار أمامي، ورونالدو تحدث مع شيكابالا باللغة البرتغالية التي لا أفهمها، ولكنه قال له أنه يعرفه بأنه لعب في صفوف سبورتينج لشبونة".

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واختتم سيف الجزيري تصريحاته قائلًا: "ما عرفته أن رونالدو وشيكابالا حرصا على تبديل القمصان عقب المباراة، عكس ما يعتاد رونالدو".

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