أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو خارج قائمة أفضل 10 رياضيين .. والاجتماع مع لاعب "متهم بالاحتيال"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة الموافق 19 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

لن تقدر على تقليد ميسي! .. فريق "أصدقاء كريستيانو رونالدو في النصر" ينهار قبل البناء

عندما تشجع فريقًا ما؛ فأنت تتمنى من مجلس إدارتك أن يتعاقد مع أفضل اللاعبين، من أجل السيطرة على كافة الألقاب والبطولات، سواء المحلية أو الخارجية (طالع التفاصيل).

"لاعبة تسبق ليونيل ميسي ومركز صادم لكريستيانو رونالدو" .. الكشف عن قائمة أفضل الرياضيين

"من الأفضل في التاريخ الأرجنتيني ليونيل ميسي أم البرتغالي كريستيانو رونالدو؟".. ربما هذا السؤال هو الأكثر شيوعًا في عالم الساحرة المستديرة، خلال الـ15 سنة الأخيرة (طالع التفاصيل).

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"مهدد بالإيقاف مدى الحياة" .. النصر يجتمع مع نجم الدوري الإنجليزي وهذا مصير الصفقة!

لا يزال نادي النصر السعودي، مُصرًا على التعاقد مع إحدى الصفقات المهمة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

كواليس جديدة تكشف سبب تحول وجهة بينتو من الاتحاد للنصر!

كشف الصحفي السعودي عدنان جستنيه، تفاصيل جديدة في الأزمة القائمة بين النصر والاتحاد بشأن صفقة الحارس البرازيلي بينتو، المنضم حديثًا إلى النصر (طالع التفاصيل).

مورينيو يتسوق في السعودية .. فنربخشة يريد نجم النصر بعد حسم صفقة ماكسيمين من الأهلي

رصد نادي فنربخشة التركي، الذي يتولى البرتغالي جوزيه مورينيو "تدريبه"، أحد نجوم النصر السعودي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

كاسترو على حق .. لاعب النصر يفجر غضب الجماهير بلقطة لا تتجاوز 4 ثوانٍ!

سادت حالة من الغضب بين جماهير النصر، بعد تداول لقطة لا تتعدى بضع ثوانٍ، من قلب تدريبات الفريق الكروي الأول في معسكر البرتغال، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (طالع التفاصيل).

"الفار يقول كلمته" .. كاسترو يحسم صحة هدف نجم النصر المثير للجدل في شباك فريق أوتافيو!

رصد نادي النصر لقطة طريفة من قلب معسكر الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم (الجمعة)، في البرتغال، بعد قرار المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين (طالع التفاصيل).

بعد انسحاب النصر .. عملاق سعودي يتدخل للتعاقد مع تشيزني

دخل أحد أندية دوري روشن السعود للمحترفين، في مفاوضات جادة مع الحارس فويتشيك تشيزني لاعب يوفنتوس ومنتخب بولندا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية (طالع التفاصيل).

"رسالة للنصر والاتحاد والأهلي" .. مانشستر يونايتد يحسم مصير نجومه الثلاثة المطلوبين في السعودية!

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير "3 لاعبين" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مطلوبين بقوة في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).