"رسالة للنصر والاتحاد والأهلي" .. مانشستر يونايتد يحسم مصير نجومه الثلاثة المطلوبين في السعودية!

قرار رسمي من مانشستر يونايتد..

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير "3 لاعبين" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مطلوبين بقوة في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الحالي.

السعوديون وضعوا خطة كبرى، من أجل اقتحام قائمة أقوى المسابقات في العالم، من خلال جلب أفضل نجوم كرة القدم؛ حيث بدأت هذه الخطة في يناير من عام 2023، بـ"التعاقد" مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليعقبه العديد من الأسماء الكبرى.

وفي هذا السياق.. أعلن أندرو وارد، المتحدث الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، تمسك إدارة النادي، بالثلاثي الإنجليزي جادون سانشو والبرتغالي برونو فيرنانديش والبرازيلي كارلوس كاسيميرو.

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وارد اعترف في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، بوجود رغبة سعودية قوية في التعاقد مع اللاعبين الثلاثة؛ الذين ارتبطت أسماءهم بأندية النصر والاتحاد والأهلي تحديدًا.

وأضاف المتحدث الرسمي: "الإدارة أبلغتني بأنه - حتى الآن -، لا يوجد أي تغيير في مستقبل سانشو وفيرنانديش وكاسيميرو؛ وأنهم سيستمرون مع الفريق الأول في الموسم الرياضي القادم 2024-2025".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ذكر في وقتٍ سابق، أن هناك تخوف كبير للغاية داخل النادي، من رحيل برونو فيرنانديش - بالذات - إلى الملاعب السعودية؛ بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي النصر، الذي ينشط الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بين صفوفه.