"لاعبة تسبق ليونيل ميسي ومركز صادم لكريستيانو رونالدو" .. الكشف عن قائمة أفضل الرياضيين

مفاجآت كبرى في قائمة أفضل الرياضيين..

"من الأفضل في التاريخ الأرجنتيني ليونيل ميسي أم البرتغالي كريستيانو رونالدو؟".. ربما هذا السؤال هو الأكثر شيوعًا في عالم الساحرة المستديرة، خلال الـ15 سنة الأخيرة.

ميسي ورونالدو كتبا تاريخًا أسطوريًا في عالم الرياضة بصفة عامة وكرة القدم تحديدًا؛ سواء على مستوى الأرقام والجوائز الفردية أو الإنجازات والألقاب الجماعية.

وفي هذا السياق.. أجرت قناة "إي إس بي إن" الأمريكية، استطلاعًا للرأي عن أفضل رياضي في العالم، منذ عام 2000 وحتى الآن، شارك فيه 70 ألف شخص.

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المفاجأة أن المشاركين في هذا الاستطلاع، لم يختاروا ميسي أو رونالدو كـ"أفضل رياضي" في العالم؛ على الرغم من تفوق الأسطورة الأرجنتينية على نظيره البرتغالي، في الترتيب النهائي.

وحسب التصويت.. حل السباح الأمريكي مايكل فيليبس في "المركز الأول" بقائمة أفضل الرياضيين في العالم؛ لتأتي بعده مواطنته أسطورة التنس سيرينا ويليامز، في "المركز الثاني".

من ناحيته.. حل ليونيل ميسي في المركز الثالث بقائمة أفضل الرياضيين "الأول بين لاعبي كرة القدم"؛ حيث اعتبرت الشبكة الأمريكية أن انتقاله إلى الولايات المتحدة في صيف 2023، من بوابة نادي إنتر ميامي، لم يشفع له من أجل أن يحصل على الصدارة.

وتقدم ميسي بـ10 مراكز كاملة على كريستيانو رونالدو، الذي جاء في "المركز الثالث عشر" بقائمة أفضل الرياضيين حول العالم، منذ عام 2000 وحتى الآن.

وأكدت الشبكة الأمريكية، على أن هذا الترتيب المتأخر للأسطورة البرتغالية، أشعل الغضب بين عشاقه، الذين يعتبرونه الرياضي الأفضل في التاريخ، على الإطلاق.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 رياضيين في العالم حسب الاستطلاع:

1- مايكل فيليبس.

2- سيرينا ويليامز.

3- ليونيل ميسي.

4- ليبرون جيمس.

5- توم برادي.

6- روجر فيدرير.

7- سيمون بايلز.

8- تايجر وودز.

9- يوسين بولت.

10- كوبي براينت.