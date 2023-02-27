أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو في نزال الحقيقة، وبيتي مارتينيز في برشلونة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 فبراير 2023.

بيتي في برشلونة لفحص ركبته

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن بيتي مارتينيز سيخضع الأسبوع القادم لفحص طبي دقيق لدى الجراح رامون كوجات في برشلونة بعد إصابته بقطع كامل في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى.

وستحسم نتائج ذلك الفحص القرار حول العلاج المناسب لصانع الألعاب الأرجنتيني وإن كان بحاجة لتدخل جراحي أم لا، علمًا أن اللاعب سبق أن خضع لجراحة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى لدى كوجات في إبريل 2021.

رونالدو يقضي وقتًا ممتعًا خلال مشاهدته نزال الحقيقة

تداول مغردون عبر تويتر عدة مقاطع فيديو تُظهر مدى المتعة التي شعر بها كريستيانو رونالدو ونجله خلال متابعتهم لنزال الحقيقة مساء أمس في الدرعية.

أيمن يحيى ينتظر نتائج فحوصاته الطبية

خضع أيمن يحيى مهاجم النصر لفحوصات طبية على موضع إصابته في الركبة والعضلة الخلفية.

ولم تظهر نتائج ذلك الفحص بعد، والتي سيتم بناءً عليها تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية.

أخبار جيدة بشأن إصابة غريب

ظهرت أخيرًا أخبارًا إيجابية بشأن المصابين في النصر، حيث أظهرت الفحوصات الطبية سلامة مفصل عبد الرحمن غريب.

اللاعب كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي.

رونالدو لم يكتف بالحضور بل اجتمع مع أسطورة الملاكمة

لم يكتف رونالدو بحضور نزال الحقيقة في الدرعية بل اجتمع كذلك مع الأسطوري مايك تايسون.

كريستيانو رونالدو ومايك تايسون يخطفان الأنظار من نزال الحقيقة