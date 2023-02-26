قبل نزال الحقيقة .. لقاء خاص بين كريستيانو رونالدو وبطل الملاكمة

النجم البرتغالي يحضر نزال الحقيقة الذي ينتظره الجميع

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على التوجه إلى الدرعية في الرياض، من أجل متابعة نزال الحقيقة، وهو اللقاء المنتظر في عالم الملاكمة بين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري.

وتنظم وزارة الرياضة السعودية نزال الحقيقة على حلبة الدرعية، وهو الحدث الذي ينتظره الجميع، بالتعاون مع الشركة الوطنية "تحدي المهارة" للترفيه.

وفور وصول رونالدو إلى حلبة الدرعية، وجد الملاكم الأسطوري مايك تايسون في استقباله، حيث التقط الثنائي بعض الصور التذكارية.

ويقدم رونالدو مستوى مُذهل رفقة نادي النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق السعودي، حيث استطاع أن يسجل 8 أهداف خلال 5 مباريات في دوري روشن للمحترفين.

ويشهد نزال الحقيقة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل المباراة المنتظرة بين البطلين جيك بول وتومي فيوري.