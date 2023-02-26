كريستيانو رونالدو يتدخل لإقناع صديقه بترك يوفنتوس والانضمام للنصر

رونالدو أصبح وسيلة لإقناع النجوم ارتداء قميص فريقه السعودي

بات النصر عنصرًا ثابتًا في عناوين أخبار سوق الانتقالات في أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث نرى يوميًا أسماءً تختفي وأخرى جديدة تظهر مرشحة للانضمام للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي.

هذا كله حدث بالطبع بعد تعاقد النادي خلال يناير الماضي مع النجم كريستيانو رونالدو، والذي حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت يُحاول إقناع صديقه بالرحيل عن يوفنتوس وارتداء القميص الأصفر في السعودية.

الأمر يتعلق بحارس مرمى البيانكونيري، كارلو بينسوليو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وكان قد ارتبط بالنصر خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير بعد إصابة دافيد أوسبينا.

النصر تعاقد مع أوجستين روسي حتى نهاية الموسم، لكن وحسب لاجازيتا فالإدارة عازمة على ضم حارس مرمى جديد خلال الصيف القادم، وقد وقع اختيارها على بينسوليو صاحب الـ32 عامًا.

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الصحيفة الوردية أوضحت أن رونالدو تواصل مع اللاعب بالفعل خلال الأيام الأخيرة لإقناعه بفكرة عدم تجديد عقده مع يوفنتوس والانتقال إلى الدوري السعودي حيث سينعم بجودة الحياة وبفرصة اللعب بانتظام.

بينسوليو خريج قطاع الشباب في يوفنتوس، وقد خاض الكثير من تجارب الإعارة حتى عاد للنادي صيف 2017 واستقر به تمامًا، لكنه لم يلعب سوى 5 مباريات في جميع البطولات منذ ذلك الوقت، استقبل خلالها 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في واحدة فقط.