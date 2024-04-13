أخبار النصر اليوم | قلق بسبب كريستيانو رونالدو .. ورفض ضم نجم الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 13 أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، ليوم السبت 13 أبريل 2024، وما يدور حول الفريق.

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"رفضته 3 أندية سعودية وقبله الهلال".. كواليس صفقة مالكوم تشعل جدلا جماهيريا

أثار الإعلامي محمد العميري، حالة واسعة من الجدل، في رسالة حول كواليس انتقال الجناح البرازيلي مالكوم فيليب إلى صفوف الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"حان وقت الاستئناف يا النصر!".. رونالدو يرد على الإيقاف بـ3 كلمات

بعزيمة عالية ومعنويات مرتفعة، عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، للتدريبات الجماعية، فور انتهاء رحلة الفريق في مدينة أبوظبي، ليوجه رسالة تحدٍ إلى المنافسين. "اقرأ التفاصيل"

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قلق في النصر .. "التحقيق" مع كريستيانو رونالدو مجددًا!

مرة أخرى.. تستمع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى "أقوال" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على خلفية طرده أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"يحرج المدافعين والمهاجمين".. دي بروينه يشعل الصراع السعودي قبل زحمة الصيف

يبدو أن نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه، سيجد صعوبة في البقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وسط رغبة كبيرة من الأندية السعودية، للتعاقد مع اللاعب في فترة الميركاتو الصيفي المقبل. "اقرأ التفاصيل"

خسر أمام عملاق إيطاليا .. النصر يتعثر في سباق التعاقد مع صديق كريستيانو رونالدو

من جديد يخسر النصر صفقة مهمة، كانت على لائحة طلبات إدارة العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

اخترقتم حسابي؟ أول رد فعل من الهويش على الانتهاكات بعد طرد رونالدو!

تعرض الحكم الدولي السعودي محمد الهويش لإساءات جمة وصلت إلى درجة التهديدات من بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أدار مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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