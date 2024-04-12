"رفضته 3 أندية سعودية وقبله الهلال".. كواليس صفقة مالكوم تشعل جدلا جماهيريا

النجم البرازيلي ساهم في 30 هدفًا مع الهلال

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أثار الإعلامي محمد العميري، حالة واسعة من الجدل، في رسالة حول كواليس انتقال الجناح البرازيلي مالكوم فيليب إلى صفوف الهلال.

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النجم البرازيلي صاحب الـ27 عامًا، انتقل إلى الهلال في يوليو الماضي، قادمًا من زينيت الروسي، ويرتبط بعقد حتى نهاية موسم 2026-2027، ويقدم اللاعب مستويات رائعة مع الزعيم، كما توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال العميري، عبر منصة (إكس)، إن مالكوم تم عرضه على أندية النصر والاتحاد والأهلي، إلا أن أندية صندوق الاستثمارات الثلاثة رفضت التعاقد معه، لينتقل إلى الهلال.

وأثارت رسالة العميري، اعتراض الكثيرين الذين نفوا انتقال مالكوم إلى الهلال بعد رفض الأندية الثلاثة، بداعي قدوم اللاعب إلى قلعة الزعيم بناءً على طلب بالاسم من المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

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ولمع اسم مالكوم في بطولة كأس السوبر، بعد إحراز هدف في شباك النصر، وهدفين أمام الاتحاد، خلال البطولة، كما أحرز اللاعب 13 هدفًا في دوري روشن السعودي، و3 أهداف في دوري أبطال آسيا، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، ناهيك عن صناعة 10 تمريرات حاسمة في كافة البطولات.

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