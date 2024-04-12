"حان وقت الاستئناف يا النصر!".. رونالدو يرد على الإيقاف بـ3 كلمات

قائد النصر يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة أمام الفيحاء..

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بعزيمة عالية ومعنويات مرتفعة، عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، للتدريبات الجماعية، فور انتهاء رحلة الفريق في مدينة أبوظبي، ليوجه رسالة تحدٍ إلى المنافسين.

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النجم البرتغالي تعرض لانتكاسة جديدة بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الهلال، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، ليصبح في انتظار قرار رسمي من لجنة الانضباط بالإيقاف في مباراة الفيحاء، كونها اللقاء الرسمي التالي، بعد ديربي السوبر الذي شهد خسارة النصر بنتيجة (1-2) ليغادر البطولة.

ونشر رونالدو رسالة عبر منصة (إكس)، من ثلاثة كلمات، وهي "عودة إلى العمل"، كاشفًا عن صوره في التدريبات الجماعية للنصر بعد العودة إلى الرياض.

وكان الإعلامي أحمد الجدي قد ذكر أن نادي النصر ينوي التقدم باستئناف رسمي ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها كريستيانو رونالدو في مباراة الهلال، ودفع الرسوم المالية للاستئناف ضد القرار الذي أصدره الحكم محمد الهويش، بداعي تعدي قائد النصر على المدافع علي البليهي، فيما أشارت تقارير إلى احتمالية غياب رونالدو لأكثر من مباراة، في حالة تدوين عبارة "السلوك المشين" في وصف واقعة رونالدو.

ويستضيف النصر، فريق الفيحاء على ملعب الأول بارك، في السادسة مساء الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويحتاج النصر لاقتناص 4 نقاط فقط من أجل حسم التأهل رسميًا إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يحل الفريق في وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

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