أخبار النصر اليوم | قرار رونالدو المفاجئ .. والعالمي يُكيد الهلال!

فيديو | "رونالدو عمك" .. طفل سعودي يُفحم ميسي بكأس موسم الرياض

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بديلًا في مباراة النصر ضد إنتر ميامي الأمريكي، في كأس موسم الرياض، ولكنه وجد ما لا يسره من أحد الأطفال السعوديين الذين تواجدوا في مدرجات ملعب "كينجدوم أرينا" الذي استضاف المواجهة. "اقرأ التفاصيل"

"ليست الرقصة الأخيرة إنما المهزلة الأخيرة وإهانة لميسي" .. ردود فعل الصحف العالمية على لقاء النصر وإنتر ميامي

تفاعلت الصحف والمواقع العالمية مع الهزيمة الثقيلة لإنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاملة بعد العبارات الساخرة من الأول. "اقرأ التفاصيل"

حرب "الطقطقة" .. حساب النصر "يكيد" الهلال بعد لفتة تركي آل الشيخ الرائعة!

بالطبع ما كان النصر ليفوت فرصة "الطقطقة" على غريمه وجاره الهلال بعد الاحتفال الرائع الذي أقامه تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية. "اقرأ التفاصيل"

"الغيرة عندنا للنساء فقط" .. إعلامي مغربي يحرج وليد الفراج ويضعه في موقف لا يحسد عليه!

يبدو أن استوديو تحليل مواجهات كأس موسم الرياض خُلق لوضع مقدمه وليد الفراج في مواقف محرجة، فبعد ما تعرض له خلال مواجهة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي من إحراج، حان دور لقاء النصر والفريق الأمريكي. "اقرأ التفاصيل"

إيقاف ثلاثي الهلال والنصر؟ مفاجأة قانونية غير متوقعة!

كشف القانوني خالد الشعلان عن مفاجأة قانونية تخص إيقاف ثلاثي المنتخب السعودي سلطان الغنام ونواف العقيدي وسلمان الفرج، من جانب أنديتهم الهلال والنصر. "اقرأ التفاصيل"

"يُريد أن يُصبح جزءًا منه" .. الكشف عن خطة رونالدو الاستثمارية في نادي النصر

يبدو أن علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بناديه النصر لن تكون علاقة لاعب بناديه فقط، بل سيتطور الأمر إلى أبعد من ذلك، بتفكيره في الاستثمار. "اقرأ التفاصيل"

بعد قلق جماهير النصر .. الكشف عن طبيعة إصابة دافيد أوسبينا

شهدت مباراة كأس موسم الرياض بين النصر وإنتر ميامي الأمريكي، تعرض الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى العالمي لإصابة، جعلته لا يتمكن من إكمال المباراة، بعد عودته من غياب طويل. "اقرأ التفاصيل"

"مورينيو وافق وأموال النصر مرفوضة" .. رئيس الشباب يفاجئ الجماهير بأسرار جديدة

كشف محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، عن أسرار جديدة، بعد إغلاق باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"