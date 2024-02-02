"يُريد أن يُصبح جزءًا منه" .. الكشف عن خطة رونالدو الاستثمارية في نادي النصر

تعرف على خطة رونالدو في نادي النصر

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يبدو أن علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بناديه النصر لن تكون علاقة لاعب بناديه فقط، بل سيتطور الأمر إلى أبعد من ذلك، بتفكيره في الاستثمار.

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وكشف الإعلامي البرتغالي برونو سانتوس المقرب من رونالدو خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير" عن أن رونالدو قد يشتري حصة من نادي النصر بالفعل.

وأضاف سانتوس: "كريستيانو يُريد أن يصبح جزءًا من نادي النصر وهذا المشروع"، في إشارة إلى رغبته في أن تكون علاقته بالنادي أقوى من العلاقة الحالية.

وأشار الإعلامي البرتغالي إلى حديث رونالدو عن دوري روشن السعودي ودفاعه عن السعودية، مؤكدًا على أنه يُدافع عن المملكة كأنه يدافع عن بلده البرتغال، وهذا ليس في السعودية فقط، لأنه يعترف بالجميل.

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وكان رونالدو دائمًا يخرج بتصريحات يؤكد فيها على أنه سعيد جدًا بتواجده في السعودية، وأن دوري روشن سيكون من أقوى دوريات العالم، بل أصبح الآن أقوى من الدوري الفرنسي.

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