حرب "الطقطقة" .. حساب النصر "يكيد" الهلال بعد لفتة تركي آل الشيخ الرائعة!

أي فرصة أفضل من هذه للسخرية من الغريم!

بالطبع ما كان النصر ليفوت فرصة "الطقطقة" على غريمه وجاره الهلال بعد الاحتفال الرائع الذي أقامه تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية.

على أرض الهلال؛ حيث استاد المملكة أرينا، واجه النصر أمام الخميس، إنتر ميامي الأمريكي، في ثاني جولات كأس موسم الرياض الودي.

وبين شوطي المباراة، أقام وزارة الترفيه احتفالية خاصة للعالمي بشأن تتويجه بطلًا للبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" في مطلع الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المثير في الأمر أن هذه الاحتفالية أقيم في معقل الزعيم، رغم أنه كان الخاسر وقتها في النهائي العربي أمام النصر بنتيجة 2-1.

وهنا كانت فرصة العالمي للسخرية، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "من أرضية نحتفل بكأس الملك سلمان للأندية، الذي حققناه بعشرة لاعبين".

يذكر أن مواجهة النصر وإنتر ميامي انتهت بهزيمة ثقيلة للأخير بسداسية نظيفة، بعدما كان قد هُزم قبل أيام أيضًا أمام الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف.