أخبار النصر اليوم | فنربخشه يخطط لضم نجم جديد في النصر .. وإبراهيموفيتش يهاجم كريستيانو رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 17 يناير 2025

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خوفًا من القادسية .. الاتفاق يتحرك لحسم التعاقد مع لاعب النصر سريعًا

تحرك نادي الاتفاق سريعًا من أجل حسم صفقة تعاقده مع لاعب وسط نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما دخل الفترة الحرة. "اقرأ التفاصيل"

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خاص | "اللاعب طلب هذا الأمر!" .. النصر يكشف تطورات مفاوضات تجديد عقد كريستيانو رونالدو

لا صوت يعلو داخل نادي النصر، على مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي دخل "الفترة الحرة" من عقده، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

ليس أندرسون تاليسكا .. فنربخشه يستعد لـ"صفقة تبادلية" مع النصر بطلب من جوزيه مورينيو

يستعد نادي فنربخشه للتفاوض مع مسؤولي النصر؛ لحسم صفقة تبادلية في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، بعيدًا عن النجم أندرسون تاليسكا. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

بنزيما ضد الرائد | كريم يقدم "الاعتذار المناسب" لجماهير الاتحاد .. ولن يرحم كريستيانو رونالدو وميتروفيتش!

قدم النجم الفرنسي كريم بنزيما فروض الولاء إلى جماهير الاتحاد والاعتذار المناسب عن تسببه في ضياع الفوز في الجولة الماضية أمام الفيحاء، بـ3 نقاط غالية وأداء مثالي قاد خلاله العميد لتحقيق الفوز على الرائد برباعية مقابل هدف. "اقرأ التفاصيل"

"لن أضيع وقتي للرد عليه" .. إبراهيموفتيش يهاجم كريستيانو رونالدو برسالة قاسية بعد تقليله من الدوري الفرنسي أمام السعودي

علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم باريس سان جيرمان السابق، على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، حول تفوق دوري روشن السعودي على الدوري الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"