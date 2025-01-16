بنزيما ضد الرائد | كريم يقدم "الاعتذار المناسب" لجماهير الاتحاد .. ولن يرحم كريستيانو رونالدو وميتروفيتش!

النجم الفرنسي يصنع شراكة مثالية مع بيرجوين

قدم النجم الفرنسي كريم بنزيما فروض الولاء إلى جماهير الاتحاد والاعتذار المناسب عن تسببه في ضياع الفوز في الجولة الماضية أمام الفيحاء، بـ3 نقاط غالية وأداء مثالي قاد خلاله العميد لتحقيق الفوز على الرائد برباعية مقابل هدف.

بنزيما افتتح التسجيل لأصحاب الأرض والجمهور، فيما صنع الهدفين الثاني والرابع لزميليه ستيفن برجوين وحسام عوار، ليمنح الاتحاد انتصارًا غاليًا يجعله يقتسم الصدارة مع الهلال في دوري روشن، وكل منهما لديه 40 نقطة، بينما يتفوق الزعيم فقط بفارق الأهداف بعدما اكتسح الفتح الليلة بـ9 أهداف.

وكان بنزيما قد أهدر ركلة جزاء في الجولة الماضية، التي تعادل فيها العميد مع الفيحاء، بنتيجة (1-1)، لكنه انتفض الليلة وكان رجل المباراة بلا منازع، حيث قدم واجباته الهجومية بأفضل صورة ممكنة كما كانت لديه مهام أخرى في التحكم بسير المباراة وكون شراكة مثالية مع زميليه بيرجوين وحسام عوار في الهجوم الأصفر.

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وقدم بنزيما 3 لقطات مضيئة في مواجهة الرائد، ترصدها النسخة العربية من GOAL في السطور التالية..

بنزيما لا يسقط في التسلل

في الدقيقة 21، وبينما المباراة هادئة لم يكن كريم هادئًا على الإطلاق، بل تحرك في ظهر دفاعات الرائد وخلق مساحة رائعة تمكن بيرجوين من رؤيتها وأرسل كرة عرضية رائعة قابلها بنزيما بلمسة واحدة في شباك الرائد ليفتح الطريق نحو الانتصار.

اللقطة الرائعة في الهدف كانت التحرك المثالي من المهاجم الفرنسي الفذ، الذي خدع جميع مدافعي الرائد حتى أن أحدهم رفع يده ظنًا منه أن بنزيما متسللًا، لكن الإعادة كشفت أن كريم جاء من بعيد بحركة ذكية لتسجيل الهدف الرائع.

مثل هذه القرارات الفردية من اللاعب هي من تصنع الأهداف، فإذا كان بيرجوين قد صنع الهدف بتمريرة مميزة ودقيقة، لكن تحرك بنزيما وإنهاءه للهجمة بهذه الدقة، هو السبب الأهم في هذا الهدف.

رد هدية بيرجوين واجب

بنزيما لم يقبل أن يكون مدينًا بهدية لزميله الهدية ستيفن بيرجوين، وقرر أن يرد الهدية سريعًا في الدقيقة 45+6، عندما ضغط بقوة في دائرة المنتصف على لاعب الرائد وكأنه ابن العشرين، واقتنص الكرة وشن هجمة مرتدة سريعة.

ورأى بنزيما أن بيرجوين في موقف أفضل منه فمنحه الكرة ولم يقف ليشاهد الهولندي وهو في طريقه إلى المرمى، بل قرر أن يجري على الجانب الآخر لتشتيت انتباه الدفاع وفتح الطريق أمام ستيفن، الذي استغل الهدية أفضل استغلال وسجل هدفًا رائعًا.

صحيح أن هدف بيرجوين من مجهود فردي رائع، لكن لولا ضغط بنزيما والروح الجماعية التي يتمتع بها، لكانت هذه الهجمة مجرد كرة مقطوعة في منتصف الملعب وفرصة لبدء اللعب من جانب الاتحاد، وهذه هي الميزة الكبرى لبنزيما عندما يكون خارج مناطق الخطورة، فهو من يصنع الخطورة بنفسه.

كريم القائد "اسمًا وفعلًا"

في الهدف الرابع للاتحاد، قدم بنزيما لوحة فنية بعنوان "الإيثار" حيث استلم كرة عرضية، وقبل أن يدور بجسده ويسدد في شباك الاتحاد، رأى أن زميله حسام عوار في موقف أفضل فقرر أن يفسح له الطريق ويتركه يسدد الكرة بأريحية.

بنزيما هيئ العرضية بطريقة مثالية للمهاجم الجزائري، وتركه يسجل الهدف الرابع، لكن اللقطة الأجمل كانت باحتفالية بنزيما بالهدف وكأنه هو من سجله، ليظهر الحالة الجماعية الرائعة للاعبي الاتحاد ودوره كقائد للفريق، وهو الأمر الذي تفسره النتائج الرائعة للعميد هذا الموسم.

ولم تكن لقطة الهدف الرابع وحدها هي المعبرة عن دور بنزيما في المباراة، لكنه أيضًا قدم 3 تمريرات مفتاحية لزملائه ساهمت في هذه النتيجة الكبيرة والهيمنة على اللقاء، كما كسب 4 التحامات وله مراوغتين ناجحتين للاعبي المنافس، بخلاف تدخلين ناجحين على مدافعي الرائد.

بنزيما يعود إلى صراع الهداف

بهدفه في مباراة اليوم رفع بنزيما، رصيده إلى 11 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم، ليتساوى مع كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في وصافة ترتيب هدافي النسخة الحالية من دوري روشن.

وقلص النجم الفرنسي، الفارق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، الذي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 12 هدفًا، لكن يمتلك بنزيما، فرصة ذهبية للقبض على الصدارة، بسبب الإصابة التي يعاني منها ميتروفيتش والتي ستغيبه عن الملاعب لأسبوعين مقبلين.

وتبقى الأفضلية لبنزيما على رونالدو، في ظل الحالة الرائعة التي يعيشها فريق الاتحاد، حيث ارتفع معدل أهداف الفريق وزاد الانسجام بين لاعبي خط الهجوم، وهو ما يترجمه كريم إلى أهداف في شباك المنافسين.