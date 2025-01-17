خوفًا من القادسية .. الاتفاق يتحرك لحسم التعاقد مع لاعب النصر سريعًا

لاعب النصر يقترب من الانضمام إلى الفريق الشرقي

تحرك نادي الاتفاق سريعًا من أجل حسم صفقة تعاقده مع لاعب وسط نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما دخل الفترة الحرة.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن فتح إدارة الاتفاق للمفاوضات مع النصر، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد مختار علي لاعب وسط الفريق، بعدما أجرى الفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع لمدة 4 سنوات.

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وأوضحت الصحيفة أن النصر اشترط الحصول على بسام هزازي لاعب وسط الاتفاق، والحارس تركي بالجوش، والظهير الأيسر تركي المدني، مقابل التنازل عما تبقى من عقد مختار علي.

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واستغل الاتفاق دخول مختار علي الفترة الحرة في عقده، ليتفاوض معه من أجل ضمه في صفقة انتقال حر، حيث اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع لمدة 4 سنوات.

وحاول القادسية خلال الأيام الماضية إقناع مختار علي بالانضمام إليه، ولكن تمسك الاتفاق باللاعب، وتحرك سريعًا وتفاوض مع النصر لحسم الصفقة لصالحه.