أخبار النصر اليوم | عودة نواف العقيدي، وخيار مفاجئ لتعويض عبد المجيد الصليهم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 مايو 2023.

الصليهم خارج الديربي وخيار مفاجئ لتعويضه

بات مؤكدًا غياب عبد المجيد الصليهم عن مباراة النصر والشباب في دوري روشن مساء اليوم الثلاثاء بعد تجدد آلامه في مفصل القدم.

لاعب الوسط كان قد مُنح الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنصر بالعودة للتدريبات والمباريات، لكن عاودته الآلام في مفصل الكاحل حيث تعرض لإصابة خلال مواجهة الطائي الأخيرة مما أعاده إلى العيادة وأبعده عن المران.

المدرب دينكو إيليتشيتش وحسب صحيفة الرياضية اختار المدافع محمد آل فتيل لتعويض الصليهم، حيث جربه خلال مران أمس في وسط الملعب للدفع به خلال الشوط الثاني من اللقاء حال الحاجة لذلك، فيما سيُشارك عبد الله الخيبري وعلي الحسن منذ البداية.

آل معمر يُطالب اللاعبين بالفوز على الشباب

أنهى النصر تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب مساء اليوم، وقد تضمن المران يوم أمس تدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة، كما فرض المدرب دينكو إيليتشيتش مناورة صغيرة سلط الضوء خلالها على التمركز والتحرك دون كرة وطبق النهج التكتيكي الذي يرغب تنفيذه في مواجهة الشباب.

وقد شهد المران اجتماع الرئيس مسلي آل معمر مع اللاعبين والجهاز الفني، وقد طالبهم خلاله بتحقيق الفوز لمواصلة منافسة الاتحاد على اللقب حتى الرمق الأخير.

الجهاز الطبي يُعد نواف العقيدي لمواجهة الاتفاق

يتقدم حارس المرمى نواف العقيدي جيدًا في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الكتف أبعدته عن لعب المباراتين الأخيرتين مع النصر في دوري روشن وستبعده كذلك عن مواجهة الليلة أمام الشباب.

صحيفة الرياضية أوضحت أن الجهاز الطبي في النادي يُجهز اللاعب لخوض مباراة الاتفاق يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن.

اللاعب من المتوقع أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين وبعدها سيحسم الجهاز الفني موقفه من مواجهة الاتفاق.

صيف ساخن ينتظر النصر

الحديث عن سوق الانتقالات الخاص بالنصر لا يتوقف.

تطورات مفاجئة في ميركاتو النصر .. من مودريتش وبوسكيتس إلى صفقة محتملة غريبة!

وزارة الرياضة تُوقف الجدل حول مباراة النصر والطائي

تحذير شديد اللهجة من الوزارة لمن يُكيل الاتهامات دون أدلة.

تهديدات قوية .. وزارة الرياضة تخرج عن صمتها في قضية "النصر والتلاعب"