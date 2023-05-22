تطورات مفاجئة في ميركاتو النصر .. من مودريتش وبوسكيتس إلى صفقة محتملة غريبة!

هل تتم صفقة النصر الغريبة؟

يعمل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات عالمية جديدة، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

النصر عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث ودع جميع البطولات، مع احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "المتصدر"، قبل النهاية بثلاث جولات.

وأعلن الإعلامي الرياضي إكرام كونور، دخول نادي النصر، في منافسة مع بشكتاش وأضنة دمير سبور التركيين؛ للتعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي جوشوا جيلافوجوي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى انتهاء عقد جيلافوجوي، مع نادي فولفسبورج الألماني في 30 يونيو 2023؛ ما يجعله صفقة حرة للنصر أو عملاقي تركيا.

وارتباط اسم اللاعب الفرنسي بـ"النصر"؛ يأتي ليكون بمثابة المفاجأة لجماهير قلعة العالمي، التي كانت تنتظر إعلان ناديها، عن التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، أو حتى الإسباني سيرجيو بوسكيتس؛ لتدعيم خط وسط الفريق.