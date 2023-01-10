أخبار النصر اليوم | عدو نيمار حكمًا لمواجهة الشباب، وأبو بكر يستفز رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 يناير 2022.

مدرب الشباب يتوعد النصر

توعد فيسنتي مورينو المدير الفني للشباب فريق النصر بالفوز عليه في المواجهة القادمة بين الفريقين، وذلك خلال تصريحاته عقب التعادل مع الاتحاد يوم أمس.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة الرياضية "إذا لعبنا مباراتنا المقبلة أمام النصر بمستوانا أمام الاتحاد سنفوز".

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

توربان يُدير مواجهة النصر والشباب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اختيار الحكم الفرنسي كليمون توربان لإدارة مباراة الشباب والنصر يوم السبت القادم.

الحكم سبق وأدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول وتواجد كذلك في كأس العالم، وقد طرد البرازيلي نيمار في آخر مبارياته في الدوري الفرنسي.

ريال مدريد يُغير موعد تدريبات النصر

أجبر تواجد ريال مدريد في الرياض لخوض غمار بطولة كأس السوبر الإسباني فريق النصر على تغيير موعد تدريبه اليوم الثلاثاء وإقامته ظهرًا.

بطل إسبانيا سيتدرب على ملعب النصر مساءً استعدادًا لمواجهة فالنسيا في السوبر.

أبو بكر لا يتوقف عن استفزاز الكبار

فينسنت أبو بكر مهاجم النصر أطلق تصريحًا جديدًا مثيرًا للجدل لكن ضد زميله الجديد رونالدو تلك المرة.

نجم النصر: بعدما تدربت مع رونالدو أدركت أن ميسي أفضل!

النصر يدرس طلب الأهلي التعاقد مع حارس مرماه

تدرس إدارة النصر مع المدرب رودي جارسيا طلب الأهلي استعارة حارس مرمى الفريق.

الأهلي ينتظر رد التعاون ويطلب استعارة لاعب النصر

Shahid