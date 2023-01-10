نجم النصر: بعدما تدربت مع رونالدو أدركت أن ميسي أفضل!

مهاجم النصر يخرج بتصريح صادم بحق كريستيانو رونالدو نجم "العالمي" الجديد.

Shahid

وجه الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم نادي النصر السعودي انتقادات لاذعة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "العالمي" الجديد، مؤكدًا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل منه.

رونالدو انضم إلى النصر قبل عشرة أيام فقط، وبدأ بالفعل التدريبات مع بقية لاعبي نادي العاصمة السعودية، لكن تصريحات قائد منتخب الكاميرون كانت بمثابة الصدمة.

صحيفة "بيلد" الألمانية نقلت تصريحات أدلى بها أبو بكر لموقع "NTV Spor" التركي، شن فيها هجومًا عنيفًا على رونالدو.

وقال أبو بكر: "اعتقدت دائمًا أن ميسي أفضل من رونالدو، لكن بعد التدريب مع رونالدو، أدركت أنني كنت على حق".

وربما تأتي تصريحات أبو بكر بسبب رغبة النصر في التخلص منه من أجل تسجيل كريستيانو رونالدو، خاصة وأن لوائح الدوري السعودي تسمح بتسجيل ثمانية لاعبين أجانب لكل فريق، والنصر الآن يملك تسعة لاعبين بالفعل بعد انضمام البرتغالي.

ويحاول النصر إعارة أو بيع أبو بكر إلى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وقد يضطر إلى فسخ عقده الذي يمتد حتى صيف 2024 إذا لم يجد ناديًا جديدًا للنجم الكاميروني.

Shahid