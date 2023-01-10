الأهلي ينتظر رد التعاون ويطلب استعارة لاعب النصر

الإدارة الأهلاوية تُحاول دعم الصفوف

Shahid

تُسابق إدارة النادي الأهلي الزمن لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجيدين خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري لدعم حظوظه في احتلال واحدًا من المقاعد المؤهلة إلى دوري المحترفين في دوري يلو السعودي.

الأهلي كان قد استغل دخول فهد الرشيدي لاعب التعاون الفترة الحرة في عقده ووقع معه عقدًا يبدأ الصيف القادم، وقد خاطب ناديه لشراء المدة المتبقية في العقد ومازال ينتظر رده.

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ومن جانب آخر، أفادت صحيفة الرياضية أن الإدارة في جدة خاطبت نظيرتها في النصر لطلب التعاقد مع حارس المرمى نواف العقيدي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

الحارس المتواجد حاليًا في العراق لخوض غمار خليجي 25 مع المنتخب السعودي لا يلعب أساسيًا في النصر، وقد أوضحت الرياضية أن النادي العاصمي تسلم الخطاب الأهلاوي ويدرس الموقف حاليًا بالتنسيق مع المدرب رودي جارسيا.

الأهلي يتواجد في المركز السادس من جدول ترتيب دوري يلو برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

Shahid