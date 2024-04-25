أخبار النصر اليوم | صراع ثلاثي لخطف سفيان رحيمي .. وراكيتيتش يُعارض كريستيانو رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 25 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 25 إبريل 2024

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بعد سحره أمام الهلال .. الأهلي في "معركة سعودية ثلاثية" لخطف سفيان رحيمي

بدأت المعركة بين الأندية السعودية الكبرى "مبكرًا"؛ لخطف أهم الصفقات الأجنبية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | اتهامات خطيرة .. نجم النصر الأسبق يكشف سر سعادة العرب بسقوط الهلال ويطالب بـ"البتر الفوري"!

أشعل نجم النصر الأسبق خالد الغامدي، الجدل من جديد؛ وهذه المرة بعد "توديع" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مسابقة دوري أبطال آسيا، أمام العين الإماراتي. "اقرأ التفاصيل"

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مشروع ماتياس يايسله وإخفاقات لويس كاسترو .. مدربون أثبتوا أن دوري روشن ليس مكانهم الأنسب!

مع تعاقدات أندية دوري روشن السعودي خلال صيف 2023، حرصت أيضًا الأندية على التعاقد مع مدربين بهدف تحقيق طموحاتها، هناك من نجح في ذلك، وهناك من أثبت أن الدوري السعودي ليس مناسبًا له. "اقرأ التفاصيل"

"أعمل سائق تاكسي" .. ستيفن جيرارد يتحدث عن حياته في السعودية وأمنية ضم كريستيانو رونالدو

كشف النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، عن 3 لاعبين يُريد ضمهم إلى صفوف فريقه، متحدثًا عن مثله الأعلى في عالم كرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"زرت النصر والهلال" .. نجم أمريكي يُلمح لإدخال رياضة جديدة في السعودية!

في ظل رغبة المملكة في التطور على الجانب الرياضي، حرص ديشاون واتسون لاعب كرة القدم الأمريكية، على زيارة ناديي الهلال والنصر، ملمحًا إلى إمكانية إدخال رياضة جديدة للمملكة. "اقرأ التفاصيل"

"السعودية ليست أفضل من فرنسا!" .. راكيتيتش يستغرب تصريحات رونالدو ويؤكد: جئت للرياض خائفًا

تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش؛ لاعب الشباب السعودي، عن رؤية السعودية 2030، ورغم تقديره للمشروع إلا أنه يرى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، تسرع في المساواة بين دوري روشن والدوري الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"

"لا تتحدث" .. طبيب لويس كاسترو يُثير القلق بعد جراحة الرئة!

منح الطبيب المعالج للبرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر، تعليمات طبية خاصة، بعد الجراحة العاجلة التي أجراها في الرئة. "اقرأ التفاصيل"

"اختلف كلامه عن ديربي الهلال والنصر".. إعلامي يحذر من مدمر المشروع الرياضي في السعودية!

وجه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، تحذيرًا من أمر يؤثر سلبًا على المشروع الرياضي السعودي، متحدثًا عن خروج الهلال من دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

لويس كاسترو يتخذ قرارًا باستبعاد ثنائي النصر قبل مواجهة الخليج!

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، على استبعاد لاعبان من قائمة الفريق، قبل مواجهة نادي الخليج المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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