"لا تتحدث" .. طبيب لويس كاسترو يُثير القلق بعد جراحة الرئة!

تعرف على آخر تطورات حالة كاسترو الطبية

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منح الطبيب المعالج للبرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر، تعليمات طبية خاصة، بعد الجراحة العاجلة التي أجراها في الرئة.

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وكان كاسترو قد غاب عن التواجد في تدريبات النصر خلال الأيام الماضية، ليعود للظهور اليوم الأربعاء، بعدما أجرى جراحة عاجلة في الرئة الأسبوع الماضي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن طبيب كاسترو نصحه بعدم التحدث كثيرًا لحين موعد مراجعته للعيادة الطبية صباح يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كاسترو حضر لتدريبات النصر، حيث قام بتسليم مساعده سيفرينو البرنامج التدريبي الذي اكتفى بمشاهدته، وسيقرر اليوم الخميس موقفه من استمرار مساعده من عدمه للإشراف على الفريق خلال مباراة الخليج القادمة.

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كاسترو خضع لعملية لترق ثقب في الرئة بعد تفريغ الهواء الموجود بين طبقتي الأنسجة المبطنة، ما سبب ضغطًا عليها ويمنعها من التوسع بشكلها الطبيعي.

وكان المدرب البرتغالي قد تعرض لنفس الحالة الطبية أثناء إشرافه على تدريب الدحيل القطري العام قبل الماضي، وتم الاكتفاء بمنحه أدوية وبعد تكرارها تم نصحه بالعملية الجراحية.

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